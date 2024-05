POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA RASKOŠNA VILA NOVOG MINISTRA: Samo od najma godišnje zarađuje gotovo 60.000 €, evo koliko košta jedna noć

Jedan od novih ministara u najnovijoj hrvatskoj vladi je Tonči Glavina (43), zadužen za sport i turizam. Glavina je dugogodišnji državni sekretar u Ministarstvu turizma i sporta, a u ministarstvo je došao u vreme bivšeg ministra turizma Garija Kapelija. Često je viđen na svim važnijim turističkim manifestacijama i sajmovima i mnogi zaposleni u ovoj delatnosti će reći da je dobar izbor, jer mu ova delatnost nije strana, zna za sve projekte koji su trenutno aktivni, poznaje struku i ključne ljude.

Glavina se do sada nije previše isticao, iza njega nema repova i bilo kakvih nedoumica. U imovinskom kartonu je navedeno da je nova kuća sa okućnicom izgrađena na građevinskom zemljištu koje je nasledio. Za izgradnju, pored kredita, zaostavštine, zajmova, primanja od samostalne delatnosti i donacija, korišćena je sva ušteđevina navedena u prethodnim imovinskim kartama, kao i potvrde od prodaje automobila Škoda Superb u 2021. u iznosu od 180.000 kuna (24.000 evra). Kuća sa okućnicom je iste godine kategorisana kao kuća za odmor sa pet zvezdica i kao takva se nudi na turističkom tržištu i ostvaruje prihod.

- Objekat Design Villa Clavis-Design Villa Clavis-Brand new villa with a view se nalazi u Klisu i ima klimu, privatni bazen, pogled na planine i balkon. U okruženju ove vile sa popločanim delom dvorišta gosti mogu uživati u raznim aktivnostima, kao što su ronjenje, biciklizam i bilijar. Ova vila sa terasom i pogledom na more ima 3 spavaće sobe, dnevni boravak, flat-screen TV, opremljenu kuhinju sa mašinom za pranje sudova i rernom i 6 kupatila sa tuš kabinom.Ima 5 zvezdica nudi besplatan internet i privatni parking. Recepcija u vili radi 24 sata dnevno, a osoblje će gostima rado pružiti sve potrebne informacije.

- Potpuno nova vila sa pogledom na more takođe ima fitnes centar. U objektu je moguće ugovoriti uslugu iznajmljivanja automobila. Arheološki park Salona udaljen je 6,4 km od Design Villa Clavis-Nova vila sa pogledom, dok je stadion Park Mladeži udaljen 12 km. Najbliži aerodrom, Aerodrom Split, nalazi se 22 km od vile - stoji u opisu nekretnine na Booking.com-u.

- I moja supruga Trejsi i ja smo profesionalci u turizmu i konačno smo izgradili svoju vilu iz snova. Toliko uživamo u Klisu i njegovoj netaknutoj prirodi da imamo svoje malo imanje. Uzgajamo organsku hranu i dosta voćaka. Takođe proizvodimo svoje nagrađivano maslinovo ulje i sopstveno vino - kaže Glavina na Booking.com-u.

Prema podacima iz imovinske karte, koju je poslednji put menjao u februaru ove godine, Glavina od zakupa ove vile godišnje zaradi 59.000 evra. Za jedno noćenje u ministarskoj vili u junu platićete 510 evra. Vila može da primi osam gostiju, ali uslov je da rezervišete minimalno pet noćenja. Jun je već praktično rasprodat, pa ako želite da se pohvalite kako ste boravili u ministrovoj vili, možda bi bilo bolje da pokušate u oktobru, kada će vas to zadovoljstvo koštati nešto manje, odnosno za jedno noćenje ćete platiti 399 evra .

