LJUBOMIR SAD ŽIVI U DVORCU, A KRENUO OD JEDNE KRAVE! U garaži 4 limuzine a samo mu štala vredi POLA MILIONA EVRA! (VIDEO)

Ljubomir sad živi u dvorcu, a sa suprugom krenuo od samo jedne krave. Sinove nije morao da tera u štalu, sami su hteli pa je to već poodavno i ozbiljan porodičnibiznis.

A sve je počelo pre oko 25 godina kada je rešio da se iz Nemačke s porodicom vrati kući dok, kaže, deca nisu pošla u školu. Dok su svi hrlili preko, posebno u Nemačku, on je presekao i vratio se u zavičaj, u selo kod Bijeljine u Republici Srpskoj.

foto: Youtube Printscreen/Tatabrada.tv

Danas je gazda sa 100 muznih krava, bikovima, junicama i novom štalom u kojoj će ih uskoro biti čak 150, ali i dva robota koji će sve raditi umesto njih - da muzu, čiste, dezinfikuju i sve drugo šta treba, samo dugme da se pritisne.

Kaže, da olakša i supruzi i sebi posle ovolikih godina vrednog rada. Dnevno mlekari preda oko 1.500 litara mleka. Na posao se ne žali, kao ni na isplatu ali kaže da bi valjalo da cena mleka bude veća.

foto: Youtube Printscreen/Tatabrada.tv

- Teško je proizvesti litar mleka, treba cena da bude jača - kaže Ljuba dodajući da ljudi ne znaju koliko je teško doći do tog litra. Plus, teško je danas doći i do radnika.

1 / 8 Foto: Youtube Printscreen/Tatabrada.tv

Ali svega toga ne bi bilo bez složne porodice, tačno se zna ko šta radi i kud ko ide.

- Ustajemo rano, ležemo kasno - kaže Ljuba i dodaje: Ovaj posao traži radnika, krave traže mnogo posla.

foto: Youtube Printscreen/Tatabrada.tv

Ljubomir ne krije sreću što su sinovi izrazili želju da ostanu na selu, na svom imanju, da tu žive, rade, zarađuju i stvaraju budućnost.

Dodaje i da mu Nemačka nikada nije bila krajnji cilj, samo stanica do prve zarade koja bi mogla da obezbedi dobar početak u zavičaju.

Zato su se kući vratili i pre nego što su deca pošla u školu jer su znali, ako ostanu, ostaće tamo zauvek.

Kurir.rs/Youtube