MIMETA GASTARBAJTERA "PROĆERALI", KOD KUĆE GA U BOSNI SAČEKALO JOŠ GORE! Kupao mrtvace dok ga jedan nije klepio po zadnjici VIDEO

Simpatični Bosanac Mime iz okoline Zenice uživa kod kuće u Bosni pošto je, kako kaže, "izbegao iz inostranstva".

On je sve svoje gastarbajterske muke ispričao popularnom Jutjub kanalu Auslenderi koji pripoveda priče o životu naših ljudi iz nekadašnje Jugoslavije koji kao gastarbajteri rade u Nemačkoj.

foto: Youtube Printscreen/Auslenderi

Mime je ispričao da je prvo bio u Švajcarskoj gde je radio na crno u nekakvoj zabiti, selendri gde nije bilo inspekcije. Tamo je radio u ugostiteljstvu, na bosanskim ćevapima za naše ljude, a na pitanje "kakva je bila plaća, Mime kaže, da je mogla potrajati ko u žene onaj ciklus, najviše sedam dana. Mogao je kaže i više ostati da ga "nisu proćerali" pa je odlučio da se vrati kući. Mime veli i da su mu se otad ćevapi toliko ogadili da i ne pamti kad ih je poslednji put jeo.

- Eto, vidiš bio si u najboljoj zemlji.. A meni je najgora vala, odgovara Mime na konstataciju.

Pošto se zaposlio u Bosni u jednom preduzeću, nije prošlo mnogo i video je neki oglas za šankera u Zagrebu, super posao, ali, eto, bi ta korona. Opet se vratio kući, još bila korona, lista on oglase, lista i vidi - mrtvačnica!

- Odvoz, dovoz, kupanje... I ja ti se tu zaposlim, fino mi bilo, bilo i katolika, pravoslavaca, muslimana, naučio šta se kod koga i kako oblači.. I jednog dana dolazi mrtvac, dole podrum, uski mračni hodnici... dovukli ga, ostavili, ruke mu na prsima dok ga kupaš i ja sam mu okrenuo leđa dok sam pripremao nešto drugo za nekog drugog...

I ja se zaradio, zapevao, a tu usko, a ja samo osetio po zadnjici... Kad sam ja počeo da bežim, izleteo napolje, sav se tresem, a onom hodniku nikad kraja... Pitaju me šta je, kažem udario me mrtvac po zadnjici, treso sam se ko Banjaluka 69, kažem daj mi knjižicu, isplati me i nikad me više nećeš viđet - kaže Mime dodajući da voli da pojede ali da je tako debeo od nekih bolesti još od detinjstva.

Kurir.rs/Youtube Auslenderi