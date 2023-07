OVAKO JEDU RADNICI NA ALJASCI, IVA IZ SRBIJE SVE SNIMILA: Kakvi su tek ostali obroci kad je ovaj najgori - "GLEDAM I KRSTIM SE"

Iva iz Srbije, koja sezonski radi na Aljasci u fabrici ribe, redovno objavljuje na društvenim mrežama video klipove u kojima detaljno objašnjava kako se tamo radi i živi.

Nakon što je pričala o smeštaju, poslu i zaradi, na red je došla i hrana. U jednom od videa je ovoga puta predstavila kako izgleda doručak.

"Vodim vas da vidite kako izgleda jedan prosečan obrok ukoliko budete došli da radite sezonski na Aljasku. Odmah da vam kažem da je to jedini možda monotoni obrog gde nema toliko velike raznovrsnosti u hrani. Ručak i večera su obično raznovrsni i svake nedelje dobijamo jelovnik šta će tog dana biti za večeru i ručak, dok se do doručak podrazumeva. To je par namirnica koje i inače doručkujemo u kući.

Pre nego što uđete, moraćete da dezinfikujete ruke, da uzmete pribor, svoj poslužavnik i ubrus i onda lagano krećete ka delu gde se služi hrana. Ovde je obično gužva, a ovo je prvo jutro nakon što sam doputovala iz Srbije.

U prvom delu su krompirići, u drugom američke palačinke, potom riža jer ima dosta filipinaca, u četvrtom delu je rolovana piletina koja je bila za večeru i u poslednjem delu su kobasice i pečena slaninica koja je zaista odlična.

Zaista sam bila gladna, i videćete na kraju šta sam sve natrpala na tanjir. Bože me sačuvaj, mada bi se moja baba obradovala kada bi videla koliko je unuka napunila tanjir", rekla je ona.

Nastavila je da detaljno objašnjava, šta sve još može da se pojede za doručak.

"Ono što sada nećete imati prilike da vidite, imamo nekoliko vrsta pahuljica, melko, kafu, čaj, sokove i ono što će biti svakog jutra, to je obično ono što ćete sada videti ovde.

U posebnom delu imamo, dok čekate, deo gde se spremaju jaja i možete poručiti tri vrste jaja. To je jaje na oko, možete poručiti mućkana jaja, kao i omlet sa prilozima po želji. Ovog jutra od priloga je moglo da se doda šunka, luk ili sir. Ja sam poručila omlet sa šunkom i sirom.

Nisam vam snimila treći deo, gde možete uzeti voće, džem, puter, voćni jogurt. Sve sam to uzela i uskoro ćete videti. Ovo je jedan doručak kog se ne bi postideo ni kamiondžija ili neki drvoseča. Šta sam sve uzela, sad gledam i krstim se, ali to je to, bila sam jako gladna", zaključila je ona na kraju videa.

U komentarima su njeni pratioci naveli da hrana izgleda dobro i da mora da jede kako bi imala energije.

"Ovo je kao all inclusive, top", "Nije loše", "Dobra hrana", "Pa i moraš toliko jesti, treba energije za taj posao i hladnoću", neki su od komentara ispod ovog videa.

