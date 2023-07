PROPALI KRALJ DUŠEKA IMAO POSEBAN STIL ŽIVOTA: Nemam jahtu i skup sat, ali imam najskuplji bicikl! Zbog ovog NIJE HTEO SEKRETARICU

Sandi Češko, najbogatiji Slovenac koji je bio i na Forbsovoj listi sa imovinom procenjenom na 410 miliona evra, po stilu života reklo bi se da je bio jedan običan činovnik. Jedan je od retkih "kapitalista" na Balkanu koji nema statusne simbole - jahtu, vikendicu, skup sat.

Ovaj bivši "kralj" TV prodaje i tvorac Dormea, koji je sada na ivici poslovnog sloma, reklo bi se da je vodio jedan običan život - u biznis je ušao sa suprugom, mirno i na "velika vrata", a sada mu se ona zatvaraju.

- Moj ego zadovoljava da sam među najboljima, ako ne i najbolji u onome što radim, a ne u onome što sam na osnovu toga kupio za sebe. Ljudi očigledno misle da se uspeh meri dužinom jahte, brojem vikendica i drugim luksuznim atributima. Ja nemam ništa od toga. I sat mi je “swatch” - kada ga uopšte imam na ruci - pričao je Sandi Češko 2013. godine.

Tada je otkrio i da ima verovatno najskuplji bicikl na svetu. U taj proizvod je za 10 godina razvoja investirao više od pet miliona evra, i namera je bila da ga ponudi i tržištu.

Nije ima sekretaricu

Kako je često pričao, uvek je imao više ideja nego raspoloživog novca. Na telefonske pozive lično odgovara, sam sebi rezerviše hotele ili avio-karte na internetu, a mahom preko imejla efikasno komunicira s partnerima. To mu se, kako kaže, uvek činilo normalnim.

- Sekretarica bi mi samo smetala i usporavala me, a čaj ili kafu znam da skuvam sam. U modernom svetu je ključna i bliska komunikacija sa saradnicima. “Kontrola prometa” pred vratima moje kancelarije bila bi barijera za one kojima sam potreban. Uz to, non-stop sam na putu, a često u Americi ili Aziji, što je druga vremenska zona. Tek tada ima puno promena, pa dok njoj ili njemu objasnim kakvih, mogu već i sam da završim šta treba - objašnjavao je Sandi Češko.

U preduzetništvo je ušao pre više od 25 godina, kada je otvorio kompjutersku firmu. Ulagao je mahom u nematerijalnu imovinu, talente, inovacije i tehnologiju, a svoj softver je uspeo da proda i Japancima. U posao s direktnom prodajom je ušao bez vizije i strateškog plana. Kad mu je Branimir Brkljač iz Srbije predstavio “kosmodisk”, bio je, kako kaže, apsolutno skeptičan.

- “Studio modernu” je najpre počela da vodi moja supruga Livija Dolanc. Branimir se pridružio 1993, a ja tek sledeće 1994, kada sam video da se brže razvija taj posao nego moja kompjuterska firma. Onda je Branimir predložio da idemo u telešoping, a ja sam rekao da se to neće desiti. Iako su mi predrasude bile prevelike, uspeo je da me nagovori. Desilo se i da su nam se slučajno otvorila vrata ka istočnoj Evropi, gde smo sledili trend otvaranja novih privatnih TV stanica, a onda je sve krenulo uzlaznom putanjom - navodi Češko.

foto: Printscreen/Facebook

Ne tako davno, Sandi Češko, osnivač Dormea i "kralj" TV prodaje bio je na Forbsovoj listi najbogatijih biznismena u regionu. Sa imovinom procenjenom na 410,5 miliona evra, 2013. našao se u društvu biznismena Emila Tedeskog i Ivice Todorića, a sada se Češko, koji je godinama slovio i za najbogatijeg Slovenca, nalazi na "ivici" poslovnog sloma.

Sada je osnivač Dormea i ostalih brendova slovenskim medijima priznao da ima problema u kompaniji i da kasne plate zaposlenima. Češko se u maju ove godine požalio i da mu je rat u Ukrajini doneo velike probleme i da je izgubio značajna tržišta. Mnogi prodajni lokali zatvoreni su i nedavno i po Beogradu. Za samo mesec dana prešli su put od rasprodaje do katanca i reč je o lokalima u samom centru prestonice gde mesečna renta košta najmanje po 3.000 evra.

(Kurir.rs/Blic Biznis)