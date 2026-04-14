Odlukom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gradu Kragujevcu su za mere aktivne politike zapošljavanja, predviđene Programom zapošljavanja grada Kragujevca za period 2024 - 2026. godine, odobrena sredstva u iznosu od 9.139.950,00 dinara.

Sa opredeljenim sredstvima iz gradskog budžeta koja za ovu godinu iznose 11,2 miliona dinara, čini ukupnu sumu od 20,3 miliona dinara, saopštavaju iz Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu Gradske uprave za razvoj i investicije.

Ovo je najveći iznos sredstava koji je grad Kragujevac, zajedno sa Ministarstvom (odnos učešća 45% država, 55% grad) izdvojio do sada u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja. Po Programu zapošljavanja, na ovaj način, za meru javnih radova na kojima se angažuju (zapošljavaju) osobe sa invaliditetom, planirano je 6,2 miliona dinara, a za subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica (otvaranje novih preduzetničkih firmi) 14,1 miliona dinara. Na ovaj način planirano je da se radno angažuje 28 lica - osoba sa invaliditetom, na period od četiri meseca, kao i da se pruži podrška nezaposlenima za otvaranje novih 37 privrednih subjekata.

Rok za potpisivanje Sporazuma, po ovom osnovu, koji realizuju grad Kragujevac i Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala Kragujevac, je 15. maj, a rok za raspisivanje javnih poziva za navedene mere 19. jun 2026. godine.

Za podršku merama aktivne politike zapošljavanja u 66 gradova i opština u budžetu Republike Srbije ukupno je opredeljeno 322 miliona dinara.