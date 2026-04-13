Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je danas obavljen razgovor sa predstavnikom MOL-a.

- Ti projekti će opstati i ostati. Važnu vest da vam dam - danas smo obavili razgovor sa Žoltom, predstavnikom MOL-a, verujem da će biti spremni za potpisivanje sporazuma. Oni imaju neke teške uslove, mi neke za njih. Naši se tiču rada rafinerije i činjenica je da ne možemo da dobijemo više obaveza ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje. Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori - rekao je.

- Rok je produžen do 22. maja, a do 17. aprila imamo licencu i nadam se da će biti produžena. Verujem da je Džej Di Vens obavešten o tom i očekujemo povoljne vesti po tom pitanju - kazao je on.

- Sukob sa Iranom je počeo jer su neki hteli smenu iranskog režima, uništenje njihovih nuklearnih i balističkih potencijala. Onda su Iranci odgovorili zatvaranjem Ormuskog moreuza. Nafta je skočila, i skače strahovitom brzinom. Prve ćemo promene osetiti po kerozinu. Sreća je da smo obezbedili značajne vojne rezerve. Verujem da ćemo imati nešto više nego drugi, ali da li je to dovoljno, nikome nije dovoljno. Odrekli smo se dodatnih 5 odsto akcize.

- Očekujemo i neke nove investicije i važna putovanja. Daćemo sve od sebe da u junu krenemo sa izgradnjom robota. Bićemo jedna od dve ili tri zemlje u Evropi koje će da proizvode čovekolike robote. To će biti od ogromnog značaja za Srbiju. Sve počinje i završava ekonomijom. Ljudi cene da žive bolje.