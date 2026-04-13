Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je danas obavljen razgovor sa predstavnikom MOL-a.

- Ti projekti će opstati i ostati. Važnu vest da vam dam - danas smo obavili razgovor sa Žoltom, predstavnikom MOL-a, verujem da će biti spremni za potpisivanje sporazuma. Oni imaju neke teške uslove, mi neke za njih. Naši se tiču rada rafinerije i činjenica je da ne možemo da dobijemo više obaveza ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje. Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori - rekao je.

- Rok je produžen do 22. maja, a do 17. aprila imamo licencu i nadam se da će biti produžena. Verujem da je Džej Di Vens obavešten o tom i očekujemo povoljne vesti po tom pitanju - kazao je on.

- Sukob sa Iranom je počeo jer su neki hteli smenu iranskog režima, uništenje njihovih nuklearnih i balističkih potencijala. Onda su Iranci odgovorili zatvaranjem Ormuskog moreuza. Nafta je skočila, i skače strahovitom brzinom. Prve ćemo promene osetiti po kerozinu. Sreća je da smo obezbedili značajne vojne rezerve. Verujem da ćemo imati nešto više nego drugi, ali da li je to dovoljno, nikome nije dovoljno. Odrekli smo se dodatnih 5 odsto akcize.

- Očekujemo i neke nove investicije i važna putovanja. Daćemo sve od sebe da u junu krenemo sa izgradnjom robota. Bićemo jedna od dve ili tri zemlje u Evropi koje će da proizvode čovekolike robote. To će biti od ogromnog značaja za Srbiju. Sve počinje i završava ekonomijom. Ljudi cene da žive bolje.

- Siguran sam da ćemo u narednom periodu imati nešto više investicija nego ranije. Uveren sam da ćemo da obezbedimo mir i stabilnost.

Ne propustitePolitikaUŽIVO "ZAJEDNIČKI KUM VIKTORA ORBANA i MENE JE SLOBODA" Vučić: Pružićemo ruku i Mađaru i mađarskoj vladi, ali nikakva poniženja da trpimo nećemo
collage.jpg
Politika"DOBRI ODNOSI SRBIJE I MAĐARSKE REZULTAT SU ODGOVORNE POLITIKE" Vučić o Orbanu: Došli smo do iskrenog razumevanja između nas i to nije lako srušiti
unknown-307339706-801428804505945-4971564406046036289-n-result.jpg
PolitikaSKANDALOZNO! EVROPSKE DEMOKRATE OBJAVILE LISTU ZA ODSTREL, NA NJOJ I VUČIĆ! U Briselu se crtaju mete na čelu nezavisnim liderima
555.jpg
PolitikaVUČIĆ UPUTIO ČESTITKU POVODOM DANA JEDINICE "KOBRE": Ovaј datum ne predstavlja samo podsećanje na kontinuitet vašeg postoјanja, već i na nasleđe časti
WhatsApp Image 2026-04-07 at 13.47.26 (3).jpeg