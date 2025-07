Danas podne počeo je saobraćaj na deonici auto-puta od Pakovraća do Požege. Meštani ovog kraja, ali i drugi putnici bili su nestrpljivi da se otvori za saobraćaj ova deonica auto-puta "Miloš Veliki", koja se gradila od maja 2019. godine.

Saobraćaj na deonici auto-puta od Pakovraća do Požege Foto: RINA

Milan iz Arilja nije krio svoje oduševljenje što mu do Čačka sada treba duplo manje vremena, i što zaobilazi čuvenu Ovčarsko-kablarsku klisuru tokom vožnje.

- Ovo je sjajno, ovo je nestvarno. Put je kao pista, sve je pod konac. Otvaranje ove deonice me mnogo raduje, drago mi je što će moja deca za nekoliko godina kroz opasnu klisuru da voze samo ako budu želelela, a ne zato što moraju. O vožnji do Beograda da ne pričam. Ja se sećam kada smo preko Rudnika išli preko četiri sata do prestonice. Sada je sve drugačije, kaže za RINU Milan.