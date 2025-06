- Dolazi period godišnjih odmora, znači građani nemaju razloga za brigu, za strah, apsolutno neće biti nikakvih nestašica, a mi nastavljamo naš rad i naše diplomatske napore. Znate, mi smo se nadali da će negde, najde da kažem nadali, potajno da će doći do dodatnog odlaganja, ali, znate, vi ne možete nikad da budete sigurni. Toliko su nepredvidive geopolitičke okolnosti i razni razgovori na političkom nivou, i kada su u pitanju Sjedinjene Države i ruska vlada, sada imamo, naravno, i Bliski istok i sve neizvesnosti koje potiču iz tih mogućih dešavanja u budućnosti, sve to utiče pre svega na cene energenata, na naftu, ali i na gas i na ostale energente, i to sve, naravno, može dovesti do određenih poremećaja, tako da morate da radite u najboljem duhu i u volji, da se nadate najboljem rešenju, ali, opet, znate da to ne zavisi od vas.