Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović poručila je da je Vlada Republike Srbije pismom Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) podržala zahtev Naftne industrije Srbije (NIS) za produženje važeće dozvole za rad NIS-u za dodatnih 180 dana nakon 27. juna, kako bi se očuvala sigurnost snabdevanja naftom i naftnim derivatima u Srbiji i sprečile ozbiljne negativne posledice uvođenja sankcija po naše građane i privredu.



"Danas su Evropa i svet možda i najviše do sada suočeni sa neizvesnostima na globalnom tržištu nafte i rastom cena od čak 20% u prethodne dve nedelje a sve zbog konflikta na Bliskom istoku. Dodatni poremećaji lanaca snabdevanja, u kombinaciji sa mogućim sankcijama NIS-u, mogli bi na najgori mogući način da ugroze energetsku sigurnost Srbije i negativno utiču na naše građane ali i stanovnike čitavog regiona. O svemu tome smo informisali predstavnike američke administracije i zamolili za novo odlaganje sankcija, tj. produženje dozvole za rad NIS-a", izjavila je Đedović Handanović.



Ministarka je podsetila da je Srbija zahvaljujući diplomatskoj borbi predsednika Vučića i Vlade Srbije tri puta uspela da odloži primenu sankcija Naftnoj industriji Srbije.



„Za nas je bilo olakšanje kada smo od OFAC -a dobili posebnu licencu za NIS koja važi do 27. juna, što je za 60 dana omogućilo nesmetanu nabavku i plaćanje sirove nafte, kao i transport do rafinerije u Pančevu. Najvažniji cilj jeste da rafinerija ima dovoljno sirove nafte, da nastavi sa radom tj. neprekidnim snadevanjem građana i privrede i nastavićemo da razgovaramo sa obe strane kako bismo očuvali stabilnost energetskog sistema Srbije a znamo dobro da Srbija nije ništa učinila da doprinese uvođenju sankcija NIS-u”, rekla je ona.