Carine i geopolitički udarci

Tokom čitavog radnog veka Rebul je kupovao zemljište i sadio vinovu lozu. A sada bi deo toga trebalo da uništi? To su preporučili BNIC i sindikat vinogradara kako bi se smanjili troškovi proizvodnje – na mašinama, đubrivu i pesticidima. Rebul o tome ne želi ni da čuje: „Loza se sadi na 30 godina, najmanje“, kaže visoki, vetrom i suncem izbrazdani čovek . „Za sledeće generacije!“ I dodaje: „Zašto bismo ponavljali iste gluposti kao naši preci?“ U vreme naftne krize njegov otac je prešao na crno vino – i to mu se nije isplatilo.

Niz problema poslednjih godina

U doba sukoba s Engleskom bilo je teško doći i do ruma, pa su se Francuzi okrenuli svom nacionalnom piću – vinu. Ali vino na brodu nije dugo trajalo, pa je ideja bila da se stvori „instant vino“, destilat koji bi mogao da se razblaži i pretvori u vino. Naravno, to se pokazalo kao potpuna glupost, ali je taj destilat bio veoma ukusan. A tu vino iz Bordoa nije odgovaralo – imalo je previše šećera. Ali ono iz Konjaka – to je bilo pravo! No, klimatske promene i to grožđe sada čine preslatkim.