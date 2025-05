Istakao je da je glavni cilj Kurtijevog režima iseljavanje Srba , a da je MTS jedna od glavnih meta jer je telekomunikacija važan deo života. On je kazao da postoji mogućnost da vlasti u Prištini pokušaju novi udar na MTS na Kosovu i podsetio da je Kurtijeva administracija pre dve godine pokušala da ugasi ovu kompaniju. Problem, dodao je, rešen je pre svega zu pomoć američke ambasade.

„Idem u SAD da probam konačno da rešim problem oko treće licence. Siguran sam da američka administracija ima razumevanje, jer ima ekonomski pristup. Čudno je da ne raspišete tender za treću licencu na jednoj teritoriji. To je čisto politička odluka, sa ciljem sprečavanja srpske kompanije da posluje na celoj teritoriji Kosova. To odlično razumeju u američkoj administraciji. Mislim da sa novom američkom administracijom Kurtijeva vlast nije više sigurna, a ni jaka kao nekada”, objasnio je on.