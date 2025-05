Međutim, to nije jedino po čemu je ova planina posebna. Zbog povoljnih klimatskih karatkeristika, Rudnik je proglašen zvanično za vazdušnu banju pre nešto više od stotinu godina, daleke 1922. godine.

Razlozi za to su ne samo značajan broj sunčanih sati na godišnjem nivou, nego i visok nivo jona u vazduhu.

Iako je prethodno to svetilište razrušeno, poznato je da je obnovljeno tokom trećeg veka. Zasluge za to se pripisuju Septimiju Severu, jednom od rimskih careva.

Sve to je išlo dotle da je kovnica novca postojala na ovoj planini i to u vreme vladavine kralja Dragutina Nemanjića. I to nije sve, jer postoji podatak i o tome da je prvi srpski dinar, koji je izrađen tako da sadrži natpis na ćiriličnom pismu, kovan upravo na Rudniku.