- To je veoma dobra vest za građane Srbije, vodili smo intenzivnu diplomatsku borbu na čelu sa predsednikom. Dobili smo produženje na 60 dana, dodatni period da se sirova nafta nabavi, transportuje, plati, da rafinerija ima dovoljno nafte i snabdeva građane i privredu. Znamo da su drugi proizvođači povećali uvoze, određeni kupci odustali, za nas je dodatnih 60 dana značajno olakšanje i nastavićemo da razgovaramo i sa američkim i sa ruskim partnerima. Imala sam ove sedmice intenzivnu komunikaciju sa kolegama u Rusiji,a predsednik je najavio i putovanje u Vašington. Danas je sin predsednika Amerike u Beogradu, to je potvrda da naši odnosi idu uzlaznom putanjom, i da je američka administracija shvatila naše argumente i značaj koji NIS ima za sve građane Srbije, kao i za sve funkcije u našem društvu. NIS će moći da nastavi da radi neometano i da snabdeva tržište. Kao što smo rekli, neće biti nestašica, kantica, povećanja cena. Cena na svetskom tržištu pada, to se odražava i na našim pumpama - rekla je ministarka.