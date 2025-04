Nakon provere kompletne dokumentacije koja je potrebna za registraciju, a to će potrajati dva do tri meseca, Londonska berza metala će kontrolisati i da li borska katoda zadovoljava njene standarde. To je praktično druga faza, a tada će katode biti poslate u tri test-kompanije koje imenuje LME i koje će od njih napraviti neki finalni proizvod (žicu ili bakarne trupce). Na taj način će se proveriti kvalitet borskog bakra, a LME će kompaniju izvestiti o rezultatima provere i, ako sve bude u redu, izdati joj sertifikat u roku od mesec do dva.