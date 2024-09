Istorijski testovi površinskih kamenih strugotina, kako navodi Apollo, pokazali su izuzetne vrednosti do 20% bakra i 1.540 ppm (parts per million) srebra, a značajan površinski bakar i anomalizam srebra potvrđen je i nedavnim istraživanjem austalijske kompanije, kada su testovi kamenih strugotina pokazali do 6,5% bakra i 155 ppm srebra.