Ali u svakom slučaju bilo kakva reakcija bi trebalo da smanji carine. Danas, sutra, kad je to moguće uraditi, ako je to odlukom vlade ili parlamenta ili nešto tako, to bi bila veoma pozitivna, odlična reakcija. A reakcija predsednika Trampa bi bila sigurno pozitivna i ne samo reakcija njega, nego reakcije američkog naroda, koji zaista se plaši da smo izgubili našu ekonomsku moć bar u nekim sektorima, da plaćamo previše, ne toliko i iz Srbije, posebno iz Kine. To je veliki izvor straha za Amerikance koji imaju i visoke i previsoke cene, previše inflacije. Verujem da je administracija predsednika Trampa potpuno svesna da u ovoj kratkoj fazi bi moglo biti i više inflacije zbog ovih novih carina, ali oni se nadaju da će reakcija biti i prilično pozitivna sa strane drugih zemalja da će smanjiti svoje carine i onda da će američka vlada veoma brzo reagovati. Mi smo to videli nedavno u vezi sa Kanadom i sa Meksikom.