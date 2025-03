Kako bi predupredile učestale, sofisticirane, sajber-napade , banke sve više novca ulažu u sajber-bezbednost. Tako su u Srbiji 2024. pojedine banke gotovo udvostručile ulaganja u to, dok je broj ljudi angažovanih na smanjenju sajber-pretnji poslednjih godina čak tri puta veći.

"Pored softvera koje banke koriste za zaštitu informaciono-komunikacionog sistema, one angažuju i zaposlene koji imaju odgovarajuće znanje iz oblasti bezbednosti ovih sistema, koji moraju stalno da se obučavaju. S tim u vezi, nije lako proceniti koliko banke i finansijske institucije koriste sredstava na zaštitu informaciono-komunikacionih sistema, podataka i imovine klijenata", kažu u NBS-u.

"Zamislite da 48 sati niste dostupni klijentima. Šta to znači? Na svetu ne postoji banka koja bi preživela takozvani 'bankrun' (beg depozita). Sajber-rizici su u središtu naših interesovanja. Već sada ulažemo skoro 10 miliona evra godišnje u zaštitu informacija, podataka i imovine klijenata i banke. To će biti daleko najveći izazov u narednom periodu", rekao je on u intervjuu