"Biznis Insajder" je razgovarao sa osam otpuštenih radnika, koji su rekli da su u svojim ocenama za 2024. godinu imali ocene "At or Above Expectations" - srednji nivo u "Metinoj" trostepenoj sistemu ocenjivanja sredine godine. Ovi zaposleni su rekli da su bili iznenađeni kada su saznali da su njihove ocene spuštene na „Meets Most”, što je jedan od nižih nivoa u sistemu ocenjivanja na kraju godine, što označava ispunjavanje većine, ali ne svih, očekivanja i učinilo ih je podobnima za otkaz. Tražili su anonimnost jer nisu bili ovlašćeni da govore o internim stvarima kompanije.