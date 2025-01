Mali je rekao da lokalne samouprave strateški moraju da promene način razmišljanja i da se u budućnosti potrude da se više oslanjaju na sopstvene kapacitete, nego na republički budžet. Mali je naveo da su lokalni budžeti, odgovornost lokalne samouprave i da je neophodno realno isplanirati budžetske prihode i rashode. On je podvukao da je odgovornost u trošenju javnih sredstava odgovornost i prema građanima i trošenju njihovog novca.

„Lokalne samouprave, a vas ovde ima oko 70, sve više se oslanjaju na centralni nivo vlasti. Svake godine očekujete neku budžetsku rezervu. Postalo je pravilo i svi očekuju da će država krajem godine da neki deo svog novca nađe, odvoji i podeli lokalnim samoupravama“, poručio je ministar. On je podsetio da, trenutno, republika finansira niz projekata na lokalu, kao što je izgradnja kanalizacionih mreža, fabrika za prečišćavanje voda, pa čak i nekih lokalnih puteva.

On je najavio da će do kraja januara Ministarstvo finansija uraditi analizu budžeta svake lokalne samouprave, odnosno da li su budžeti urađeni u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija.

„Sada smo došli do trenutka da lokalne samouprave treba potpuno da promene način razmišljanja, operacija i finansiranja projekata. Treba da razmišljaju o novim municipalnim obveznicama, o tome kako će, s obzirom da se približavamo i idemo ka evropskoj agendi, da se prijave za bespovratna sredstva ili neka druga sredstva koja nudi EU“, kazao je on, i dodao da ima i pozitivnih primera lokalnih samouprava koje su već koristile sredstva EU.

On je dodao da naša zemlja prolazi kroz izazovna vremena, ali da bez obzira na to treba razmišljati unapred i biti odgovoran prema građanima i lokalnoj zajednici.

„Vi ste odgovorni prema ljudima koji žive u vašim lokalnim zajednicama. Treba da identifikujete prioritete koji su vezani za njihov svakodnevni život i da nađete način kako da to da rešite“, poručio je.

Kada je reč o pristupanju EU, ministar je istakao da Srbija ima ambiciozan plan da do kraja 2026. godine bude potpuno usklađena sa zakonima i regulativom EU.

„Mi smo posvećeni ekonomskom rastu i našim evropskim integracijama. Čuli ste predsednika Vučića, ono što treba da uradimo u naredne dve godine, je „reformska agenda“ ili „Agenda rasta u dogovoru sa EU“. Ona treba do kraja 2026. godine da nas dovede da smo u potpunosti usklađeni kada su u pitanju zakoni i propisi sa zakonima i regulativom EU. To nije cilj za 20 godina, već za dve godine“, istakao je on.