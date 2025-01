- Svi smo ispratili vest o uvođenju sankcija naftnim kompanijama, među kojima je i NIS, od strane Ministarstva finansija SAD. Suštinski, mi smo sami analizirali tu situaciju i pre same odluke Beogradske berze. Gledali smo i neku uporednu evropsku praksu u sličnim situacijama, gde su sve energetske kompanije koje su bile povezane s Rusijom, odnosno Gaspromom delistirale akcije s berzi. Naša namera nije bila da idemo tim putem i da budemo toliko ekstremni, pre svega iz razloga zaštite interesa investitora na srpskom tržištu. Ono što je iniciralo našu odluku jeste odluka Beogradske berze da privremeno obustavi trgovanje akcijama NIS - kaže Janković.

On ističe da je komisija saglasna sa argumentacijom Beogradske berze da trenutna situacija i sve nepoznanice koje postoje u vezi sa sankcijama koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo za NIS mogu dovesti do pogrešne slike o vrednosti kompanije.

- Taj nedostatak informacija stvara iskrivljenu sliku investitora u smislu vrednosti same kompanije. Budući da nam je osnovni cilj zaštita integriteta tržišta i interesa svih investitora na srpskom tržištu kapitala, odlučeno je da se praktično produži ta zabrana trgovanja do trenutka dok se ne otklone uzroci za njeno uspostavljanje, odnosno dok se ne razjasni čitava situacija u vezi sa uvođenjem sankcija - objašnjava Janković.

On ističe da je komisija takođe ograničila i mogućnost prometovanja akcija NIS na OTC tržištu, odnosno kupoprodaju na bilateralnoj osnovi mimo berze kroz Centralni registar.

- Naše očekivanje jeste da će se ta situacija razjasniti u relativno kratkom vremenskom periodu i Komisija za hartije od vrednosti će, čim se steknu uslovi za to, skloniti zabranu koja je uvedena - naglašava Janković.

- U slučaju da one budu trajne, čini mi se da mora da se nađe strateško rešenje jer bi one zakomplikovale poslovanje same kompanije. I pored svih napora koje država ulaže da se očuva normalno funkcionisanje kompanije, treba voditi računa da pre svega bankarski sektor prati listu kompanija kojima SAD uvodi sankcije - naglašava Janković.