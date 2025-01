Obustavljanje trgovanja akcijama Naftne industrije Srbije na Beogradskoj berzi do 28. januara neće nikome napraviti štetu, zaključak je berzanskih stručnjaka. Ovakav potez nije neuobičajen i u nekim slučajevima je čak i poželjan, a obično se ovoj meri pristupa kada vrednost akcija oscilira za 20 do 30 odsto u jednom danu.

- Vrednost akcija će zavisiti od rešenja problema koji je prouzrokovao pad akcija i obustavu trgovanja, a to znači promenu vlasničke strukture, zbog čega je SAD uvela sankcije NIS. Ako to rešenje bude povoljno za poslovanje NIS, da ta kompanija nesmetano nastavi da radi, u tom slučaju u prvo vreme može doći do stagnacije vrednosti akcija, a onda će, u zavisnosti od poslovnih rezultata NIS, one ići naviše ili naniže. Ako rešenje bude nepovoljno, u smislu da se onemogući normalno funkcionisanje, NIS to će sigurno prouzrokovati pad vrednosti akcija - objašnjava Jorgić.