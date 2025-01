Brod "Dalmacija" najveći u floti hrvatske "Jadrolinije" od 1. jula do 27. avgusta spajaće Bar i Bari, a putovanje od jedne do druge luke trajaće osam sati, objavljeno je na instagram nalogu Vlade Crne Gore.

Cena putničke karte u jednom pravcu biće 78 evra , a za vozilo dužine do pet metara 101 evro. Povratna putnička karta biće 144,40 evra, a za vozilo 186,60 evra. Deca do 12 godina imaće popust na povratno putovanje, kao i grupe od 15 putnika i više.

"Dalmacija" će ploviti od Dubrovnika do Barija i na tom putu stajati u Baru gde će se karte prodavati u saradnji sa Barskom plovidbom. Linija Bar Bari četvrta je pomorska linija nedavno uvedena, za sada postoje sezonske linije od Budve do Dubrovnika, Bara do Ankone i novonajavljena od Kotora do Dubrovnika.