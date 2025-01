- Tehnološka revolucija kroz koju prolazimo je najintenzivnija u poslednjih pedesetak godina, suočavamo se sa fragmentacijom tržišta a za očekivati je da se nastavi još intenzivnija borba tri najveća igrača, SAD, Kine i Evrope, kada je reč o tarifama i carinskim ograničenjima. Dakle, jedna vrsta novih zaštitnih mera, gde svako želi da zaštiti svoj region i svoju ekonomiju, što će dovesti i do novih izazova kako kreirati dobavljačke lance da možete da ostanete konkurentni i kako biti prisutan na ostalim tržištima - rekao je on.

NOVA PLATFORMA ZA POVEZIVANJE POLJOPRIVREDNIKA I INVESTITORA: Ministarka Begović: : Šansa da svaki građanin bude deo čitavog lanca od zemljišta do trpeze

Srbija i naš region su, prema Čadežovoj oceni, idealni upravo za to, da budu mesto na kome će se otvarati proizvodni pogoni sa najsavremenijim proizvodima iz drugih kontinenata.

- To već sada vidimo, kada se pogleda kakav je priliv stranih investicija. Kompanije iz EU su i dalje u broju projekata i volumenu dosadašnjih investicija najznačajnije, ali veoma je značajan i porast investicija iz Japana, Koreje, Kine, SAD. To što evropske investicije više stagniraju ima veze i sa privrednom i ekonomskom situacijom u Evropi. Videćemo kako će se u Evropi stvari odvijati u 2025. ali mislim da ćemo kod nas videti mnogo više investicija iz regiona kao što je Azija, pre svega mislim na Japan, Kinu, Koreju, te SAD" - istakao je on.