- To je nešto novo za mene. Treesury kroz tehnologiju tokena, odnosno digitalne imovine odobrene od strane Narodne banke Srbije, omogućava potpuno novi način investiranja u poljoprivredu i novi način finansijske podrške poljoprivrednicima. Za početak imamo pilot projekat koji je vezan za lešnik. Lešnik je jedna divna biljka koja, kada govorimo o ugljeničnom otisku, više apsorbuje nego što emituje, i predstavlja prvi korak ka jednom od rešenja da se smanji ugljenični otisak koji zaista pravi ogromne probleme kada govorimo o klimatskim promenama. Šansa da građanin koji se ne bavi poljoprivredom može da bude deo čitavog lanca od zemljišta do trpeze, predstavlja novi način uključivanja građana u poljoprivredu bez koje ne možemo da živimo.

Zahvaljujući blokčejn tehnologiji koju ovaj token čini pouzdanim, sigurnim i nepromenjivim uvodimo novi nivo transparentnosti i sigurnosti u same transakcije, i to daje sigurnost i onome ko investira, ali i poljoprivredniku da može da raspolaže sredstvima. Dodatno uz pomoć AgroSens platforme koju je razvio Institut BioSense zahvajujući primeni moderne poljiprovrede biosenzora, korišćenja satelitskih snimaka, primenom regenerativne poljoprovrede... čitav ovaj proces čini čistijim i održivim.

- Inovacijama olakšavamo poljoprivrednicima preko potreban pristup kapitalu i aktivno im pomažemo da digitalizuju sve procese i uvedu najnaprednije moderne tehnologije u svoju proizvodnju zarad povećanja prinosa i kvaliteta roda, kao i garantovanog plasmana. Na drugoj strani, velikim industrijskim kupcima omogućavamo da dođu do visokokvalitetne sirovine iz stabilnog izvora uz standardizaciju kvaliteta, a investitorima omogućavamo da bez tradicionalnih barijera koje su do sada postojale, poput velike količine kapitala i nužnog domenskog znanja, investiraju u poljoprivredu. Lešnici su deficitarna i veoma tražena roba na tržištu, ali i roba koja ima velike kupce - multinacionalne kompanije, što ih čini izuzetno atraktivnom investicionom prilikom za ostvarivanje pasivnog prihoda. U Turskoj, koja je vodeći proizvođač lešnika u svetu, prosečan prinos je 1,5 tona po hektaru. U Srbiji je prosečan prinos veći od tri tone po hektaru. Naša zemlja ima mogućnost da unapredi i poveća gajenje lešnika, jer smo klimatski i zemljištem idealno mesto za to, te da zauzme centralnu ulogu na svetskom tržištu - naglasio je direktor kompanije Treesury Jovan Paunović.