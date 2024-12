Očekivanja za sledeću godinu, 2025. koja nam stiže za nekoliko dana, su različita od ove, dok se mnogi pitaju da li će doći do nove ekonomske krize — ali i kako ćemo se mi kao zemlja, ali i cela Evropa izboriti sa nadolazećim ekonomskim izazovima.

- Mislim da većina ljudi i ne očekuje da će biti bolja 2025. godina, a kad nešto znaš da ti loše sledi, onda se ljudi na to pripreme. Otvara se sve više žarišta, a kad je to takva situacija, ekonomija je u lošoj poziciji, odnosno većina zemalja je u lošijoj poziciji nego ranije. To je ipak jedna tendencija koja je jako loša, koja ustvari ne nudi ili ne može se sagledati da je na vidiku neko bolje vreme u smislu da će barem se zaustaviti ekonomska kriza, ratni sukobi, sve što ide jedno s drugim - kaže Savić.