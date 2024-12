- Morate da razvijate nove tehnologije i idete u tehnološki napredak. To su nekada bila fosilna goriva, a danas su kritične mineralne sirovine kao što su litijum, bakar, cink i druge. Na nama je da najbolje iskoristimo prirodna bogatstva kojima raspolažemo, da to bude održivo, po najvišim standardima jer svi živimo u ovoj zemlji kao i naša deca - rekla je ona.

- Predsednik Vučić je satima direktno razgovarao sa građanima u Ljuboviji i tada javno obećao Petru Filipoviću, koji nije naklonjen projektu „Jadar“, da će ga pozvati u posetu Nemačkoj kako bi se upoznali sa njihovim planovima. On se tada nasmejao, mislio je da od toga neće biti ništa međutim sedeo je juče za stolom sa kancelarom, ekspertima, direktorom projekta litijuma „Zinvald“ i postavljao pitanja. Videli smo da postoje naseljena mesta u okolini rudnika, da se razgovara sa lokalnim stanovništvom, da se u blizini ljudi bave poljoprivredom, da postoje vetroparkovi, solarne elektrane i da su svi svesni neophodnosti zelene tranzicije i kritičnih minerala. Postoji aktivan dijalog onih koji tamo žive a i mi ga vodimo sa onima koji žele da čuju kako nešto može da se uradi, a ne apriori da budu protiv projekta. Razgovarali smo o planovima da se u Srbiji stvore uslovi da se ljudi zaposle, da se dođe do novih prilika što mi želimo da stvorimo ovim projektom. Lako je reći da nešto ne može i ne treba ali je pitanje kako da dođemo do nečega što je održivo, od čega će svi imati korist, da primenom najbolje prakse razvijamo našu zemlju - rekla je Đedović Handanović.