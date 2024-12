Кako kaže ova kompanija sa sedištem u gradu Itami, promene su deo njihove dugoročne globalne strategije i velike reorganizacije evropskih operacija. Toyo Tire će u decembru osnovati kompaniju Too Tire Sales and Marketing Europe doo u Inđiji (TSE).

Aktivnosti upravljanja sadašnjeg evropskog sedišta, Toyo Tire Holdings of Europe GmbH u Nemačkoj (TTHE), biće prebačene na kompaniju Toyo Tire Holdings of Europe GmbH u Srbiji do kraja 2025. godine. Do tada, sve menadžerske funkcije biće izmeštene iz sadašnjeg evropskog sedišta u Nemačkoj. Ostale prodajne filijale u četiri evropske zemlje postepeno će obustaviti svoje poslovne aktivnosti od januara sledeće godine, navodi se u saopštenju kompanije Toyo Tire.