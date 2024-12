- Gume za motocikle robne marke Pirelli Scorpion Trail II, Metzeler Tourance Next, Metzeler Tourance Next II sa oznakom modela: 150/70R18M/CTL 70V Pirelli Scorpion Trail II; 150/70R18M/CTL 70V Metzeler Tourance Next; 150/70R18M/CTL 70V Metzeler Tourance Next II; 150/70ZR18M/CTL 70W Metzeler Tourance Next; u veličini 150/70R18EAN 8019227280326; 150/70R18M/CTL 70V Scorpion Trail II 8019227280333; 150/70R18M/CTL 70VTourance Next 8019227396140; 150/70R18M/CTL 70V Tourance Next II 8019227424102; 150/70ZR18M/CTL 70W Tourance Next II - navedeno je na pomenutom sajtu.