BEOGRAD - Posle četiri godine podrške alternativnom i inovativno finansiranju, i podrške malim i srednjim preduzećima da dobiju sredstva neophodna za rast i razvoj, uspešno je završen projekat USAID CATALYZE Engines of Growth (EoG), koji je izmenio finansiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) širom Zapadnog Balkana. Projekat EoG je pokrenut 2020. sa ciljem da stimuliše rast i otpornosti MSP i otvaranje radnih mesta u tim firmama, uz poseban naglasak na preduzeća u vlasništvu žena.

Pristup „plaćanja tek nakon ostvarenih investicija”, koji je primenio projekat CATALYZE, posebno je zamišljen za privlačenje partnera iz privatnog sektora, jer se njime dele rizici i podstiču rezultati. Na taj način su kreditori i investitori podstaknuti da pruže pristupačnije finansijske proizvode prilagođene potrebama MSP, i to naročito onima čije su vlasnice ili rukovodioci žene – kojima banke oklevaju da pruže usluge jer ih smatraju rizičnijima, i jer nemaju dovoljno sredstava obezbeđenja ili adekvatnu kreditnu istoriju.

„USAID je svestan da je dinamičan sektor MSP pokretač ekonomskog razvoja i otvaranja radnih mesta. Pružajući podršku za MSP, a naročito preduzeća u vlasništvu žena, ulažemo u budućnost Zapadnog Balkana i podstičemo razvoj inkluzivnijih i otpornijih privreda”, rekla je Ana Luiza Pinto, rukovodilac za ekonomski razvoj u Kancelariji USAID-a za Evropu i Evroaziju. „USAID CATALYZE EoG je dokazao da finansiranje prilagođeno potrebama MSP nije samo pitanje kapitala, već da su bitna i partnerstva i inovacije jer one rast čine održivim”, zaključila je ona.

„Projekat Engines of Growth pokrenuo je transformaciju finansijskih tržišta na Zapadnom Balkanu za MSP, i to naročito za MSP u vlasništvu žena. Naš tim je počeo od relativno jednostavnog koncepta – plaćanja za ostvarene rezultate – i iskoristio ga za formiranje platforme za kombinovano finansiranje. Tim pristupom su lokalni akteri uspešno mobilisani da obezbede 200 miliona dolara lokalnog finansiranja, pored samo 9,3 miliona dolara sredstava Vlade SAD. Ono što je još neverovatnije je da su to uspeli nakon globalne pandemije i u toku krize izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu. Čitav region se tako za jedan korak približio pristupanju EU”, rekla je Amanda Fernandez, direktorka projekta CATALYZE.