Norveški premijer Jonas Gar Store priznao je da će to biti „teška bitka“, ali je rekao da političari moraju da intervenišu kako bi zaštitili decu od „moći algoritama“, preneo je Gardijan.

Store je rekao za list „VG“ da to šalje izuzetno snažan signal.

"Deca moraju biti zaštićena od štetnog sadržaja na društvenim mrežama. To su veliki tehnološki giganti koji se bore protiv mozga male dece. Znamo da je ovo teška bitka, jer tu postoje jake snage, ali je potrebna i politika“, istakao je on.

"Naprotiv, to može dovesti do toga da postanete jednoumni i pacifikovani, jer se sve dešava tako brzo na ovom ekranu“, dodao je on.