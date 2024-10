Vesić je, gostujući na RTS-u, rekao da se procenjuje da u Srbiji ima oko 3.000 nelegalnih deponija građevinskog otpada i da postoji obaveza za one koji izvode radove da legalno deponiju građevinski otpad, ali da do sada nije postojala sankcija za one koji to ne čine, te da je zato donet ovaj Pravilnik.