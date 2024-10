On je istakao da krajem novembra Srbija očekuje i formalno preuzimanje zastave organizatora narednog EKSPA, prvog u Evropi posle mnogo godina, te da će se odmah nakon toga početi sa slanjem zvaničnih poziva zemljama da učestvuju.

On je ocenio i da je vreme održavanja manifestacije povoljno za Srbiju, budući da se očekuje da se do 2027. sve svetske krize i konflikti okončaju, te da će to biti godina kada će zemlje želeti i biti spremne da se bave lepšim temama kao što je tema EKSPA „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.