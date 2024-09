Jedan korisnik na društvenim mrežama postavio je pitanje 'kako je biti Srbin u Nemačkoj ?', izražavajući zabrinutost da će se suočiti s predrasudama i nedostatkom poštovanja od strane Nemačkih građana. Kako je istakao, on će se uskoro preseliti u zemlju koja je poznata po tome da ljudi sa Balkana često potraže bolju sreću.

- Ako radiš neki visoko kvalifikovan posao i naučiš nemački bar do nivoa da mogu da te razumeju bez naprezanja — najverovatnije nećeš imati nikakvih problema. Naročito je potrebno da prihvatiš i njihov sistem vrednosti, u smislu da se pravila i zakoni poštuju. Ipak, ako radiš neki nisko kvalifikovani posao, ne umeš da bekneš nemački, gledaće te isto kao što i mi gledamo ove Azijate koje uvoze da rade poslove koje mi nećemo. Još ako se bahatiš i pokazuješ kako si pametniji od njih jer pokušavaš da zajebeš sistem, tek onda neće biti oduševljeni jer oni nepoštovanje sistema doživljavaju kao da ne poštuješ njih lično. Smatraće te glupom životinjom u ljudskom obliku - istakao je jedan korisnik.

Ispod objave našao se i komentar jednog korisnika koji je podelio svoje iskustvo zasnovano na životu u Nemačkoj, gde radi već tri godine. Pre odlaska, učio je nemački jezik i dostigao nivo C1, što mu je omogućilo da se uspešno integriše u IT sektor . Tokom svog boravka nije doživeo nikakve probleme sa diskriminacijom. Njegova početna nesigurnost u govoru na nemačkom prevaziđena je upornošću da komunicira na tom jeziku, što je rezultiralo time da su mu kolege često prelazile na engleski, ali on nije odustajao.

- S druge strane, moj kum živi u Hamburgu, normalan je dečko, programator, voli da trči, planinari i ima puno lepih hobija. Trčao je mesec dana sa Nemcima, zgotivili su se i pitali su ga kada će ponovo trčati zajedno. Međutim, jednom prilikom ga je jedan lik pitao odakle je, a kada je rekao da je iz Srbije, taj se samo udaljio i više mu nije progovorio ni reč. Generalno je nezadovoljan; kaže da mu je dosadno jer nema društva i da mu je dosta kišovitog vremena. Imao je dobru platu i u Srbiji, ali to se tiče samo poslova koji su zbog globalizacije tako eksplodirali i kod nas, posebno u IT sektoru - naveo je.

- Moja kuma, njegova žena, prva je došla u Hamburg po zahtevu firme i zauzela je dobru poziciju. Kaže da je njen nemački kolega, koji je ispod nje, apsolutno mrzi i da mu iz očiju sija bes i ljubomora kada je vidi, pitajući se kako to da je ona, Srpkinja, na toj poziciji. Jednom je došla kod lekara da zakazuje skupu operaciju, što direktno implicira da nije neki imigrant. Međutim, lekar je ignorisao i stalno joj pokazivao na oglas na zidu za čistačicu. Ona mu ponavlja da ima posao i da je došla zbog svoje karijere, ali on je i dalje pokazivao na oglas - istakao je on.