- Mi smo kroz program Srbija 2027 definisali taj cilj da do kraja 2027. godine dođemo do te rekao bih magične cifre od 100 milijardi evra, dakle, to nije za 15-20 godina, to je za bukvalno dve i po godine od danas. Zato nam je važno da rastemo što brže i zato kada god govorimo o svi makroekonomskim pokazateljima, prvo govorimo o rastu BDP-a. Što brže rastemo, to nam naravno i kvalitet infrastrukture ide gore, atraktivniji smo, otvaraju se nove fabrike, ali s druge strane imate veći prostor i za povećanje plata i za povećanje penzija. To je inače osnova naše ekonomske politike, sprovodimo je još nakon 2018. godine. Zašto 2018. Kao što znate, zbog neodgovorne politike prethodne vlasti prolazili smo kroz teške reforme, mere fiskalne konsolidacije do 2017. godine, od 2018. zaključno sa 2023. Srbija je među top 5, dakle među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, dakle, ovo je rezultat iz prve polovine godine, kada smo drugi u Evropi, odmah iza Malte. Dakle, nije slučajnost, to je jednostavno rezultat odgovorne ekonomske politike koju sprovodimo godinama unazad - kazao je Mali.