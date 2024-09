Tiktok je pozvao savezni apelacioni sud da blokira zakon koji bi uskoro mogao da dovede do zabrane ove aplikacije društvenih medija u SAD zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost usled činjenice da je njena matična kompanija iz Kine, tvrdeći da bi takav potez imao "zastrašujuće" posledice po slobodu govora.

Po zakonu koji je ranije ove godine potpisao predsednik Džo Bajden, Tiktok će biti zabranjen u SAD ako se ne razdvoji od svoje matične kompanije "Bajtdens" do 19. januara 2025, dan pre inauguracije sledećeg američkog predsednika. Američki zvaničnici su upozorili da bi Peking mogao da primora matičnu kompaniju da podeli lične podatke svojih 170 miliona američkih korisnika u svrhe špijunaže, ili da manipuliše onim što korisnici vide u propagandne svrhe. Tokom saslušanja pred tročlanim većem u američkom Apelacionom sudu za Distrikt Kolumbija, Endru Pinkus, partner u advokatskoj kancelariji "Majer Braun", koja zastupa Tiktok, pozvao se na prvi amandman američkog Ustava, koji štiti slobodu govora, i odbacio tvrdnju da je ova video-aplikacija pod kontrolom Kine i da predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost.



- Prvi put u istoriji, Kongres izričito targetira konkretnog američkog govornika, zabranjuje njegov govor i govor 170 miliona Amerikanaca. Ovaj zakon nameće zabranu govora bez presedana na osnovu neodređenih budućih rizika - rekao je Pinkus, dodajući da vlada "nije ni blizu" da dokaže ustavnost zakona.

On je napomenuo da bi trebalo istražiti druge mere, kao što su prisilno "obelodanjivanje" svake potencijalne propagande koja se nađe na Tiktoku, a ne potpunu zabranu aplikacije. Međutim, jedan od sudija zamera Tiktoku "usko gledanje na stvari", jer tvrdi da zakon izdvaja jednu konkretnu kompaniju, iako se on odnosi na sve kompanije u vlasništvu stranih neprijatelja. Drugi je izjavio da je čudno što advokat, kako izgleda, traži od sudija da zahtevaju od Kongresa da pruži više dokaza u prilog zakonu, iako je on već usvojen.