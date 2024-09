Mali je primetio i da nije bilo komentarisanja prihoda na sednici i da to pokazuje da se oni veoma oprezno projektuju i da je na kraju prijatno iznenađenje.

"Mislim da je stav i Fiskalnog saveta i Međunarodnog monetarnog fonda i svih ostalih, veoma jasan kada su prihodi u pitanju. I niko od vas iz opozicije nije komentarisao prihode, što je dobro, zato što znate i sami da vrlo oprezno procenjujemo i projektujemo prihode, vrlo smo konzervativni i zato smo na kraju prijatno iznenađeni, a to nam upravo omogućava da kontrolišemo troškove sa druge strane", rekao je Mali.

On je naveo da to nailazi i na pozitivan odziv kada su investitori u pitanju što dovodi do toga da je Srbija na korak od investicionog rejtinga, te odgovorio opozicionim poslanicima da u njihovo vreme Srbija nije ni imala kreditni rejting.