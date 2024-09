Pandemija kovida 19, odnosno zatvaranje uticali su na razvoj novog načina rada koji je, do tada, bio zastupljen tek ponegde, a mahom u IT industriji. Odjednom, čini se da je ceo kancelarijski svet krenuo da radi od kuće i to je ostavilo efekte do danas. Rad na daljinu se do korone uglavnom smatrao "hirom", a i sada se tumači kao privilegija, iako većina zaposlenih i od kuće radi punom parom.