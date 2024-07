HITNO SE POVLAČI POZNATA MARKA PUNJAČA ZA MOBILNI TELEFON: Izaziva požar i strujni udar - Odmah ga se rešite!

Punjač za mobilne telefone klase II, robne marke KONFULON, model C 27A, povučen je danas hitno sa tržišta Srbije zbog rizika od požara, obavestilo je resorno ministarstvo putem svog servisa NEPRO.

Kako je istaknuto na obuhvaćenim proizbodima je izolacija slaba i vremenom degradira, pa može doći do prodora vlage ili prašine u uređaju. Zagađivači postaju provodljivi i izazivaju puzne struje, tj. dolazi do kvara čvrste izolacije koji prozivodi preskakanje i emitovanje varnica, te može doći do požara, izbijanja plamena i opekotina kod ljudi.

- Takođe, uređaj se može pregrejati i delovi visokog napona mogu biti dodirljivi. Korisnik može dodirnuti deo proizvoda koji ima visok naponski nivo i doživeti strujni udar, pišu na sajtu NEPRO.

Proizvođač je kompanija Guangzhou Konfulon Electronics CO. LTD, uvoznik "S mobile design" iz NIša, a distributer "Smile is only for you" is Niša.

