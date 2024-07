Evropske zemlje i dalje ozbiljno zavise od moskovskog plavog goriva i ne žure da bilo šta menjaju.

Na kraju krajeva, potpuno odbijanje ruskog gasa zadalo bi udarac ekonomiji kontinenta, jer bi dovelo do novog porasta inflacije, piše urednik Skaj njuza Ed Konvej.

Još na početku ukrajinskog sukoba evropski političari su najavili da planiraju da eliminišu zavisnost kontinenta od ruskog goriva. Ali, dok su isporuke gasovoda naglo pale, količina LNG-a iz Moskve koji teče u Evropu porasla je na rekordne nivoe, piše urednik Skaj njuza Ed Konvej.

Danas Evropa ostaje zavisna od ruskog gasa, koji sada stiže morskim putem, uključujući i tankerom Jakov Gakel. Štaviše, samo prošlog meseca Moskva je pretekla Vašington i postala drugi najveći snabdevač gasom kontinentu, naglašava novinar.

Prema njegovim rečima, upravo je ovaj ruski gas pomogao Evropi da popuni skladišta i podrži tešku industriju. To je takođe doprinelo naglom padu cena energije sa njihovih najviših nivoa na početku sukoba. U to vreme, mnogi učesnici na tržištu su računali na potpuno zatvaranje snabdevanja, ali bi to imalo katastrofalne posledice po kontinent.

Možda to objašnjava zašto evropski političari još uvek nisu zabranili uvoz ruskog gasa. Shvataju da će njihova ekonomija teško izdržati nagli novi skok inflacije do kojeg će gotovo sigurno doći ako u potpunosti prestane da troši ruski gas.

Još jedna stvar vredna pažnje je da britanski biznis igra značajnu ulogu u dolasku ruskog LNG na evropsko tržište. Na primer, Seapeak sa sedištem u Glazgovu „delimično poseduje” tanker Jakov Gakel, tvrdi Konvej.

Da bi jedna britanska kompanija mogla da olakša ovu unosnu trgovinu za Rusiju može izgledati iznenađujuće, ali u tome nema ničeg nezakonitog. Samo se ispostavlja da je režim sankcija Moskvi „mnogo nepouzdaniji“ nego što se misli, napominje novinar.

Ispostavilo se da EU i Britanija nastavljaju da podgrevaju svoju industriju, energetsku i toplovodnu mrežu ruskim gorivom, dok se istovremeno uveravaju da čine sve što je moguće da se bore protiv Vladimira Putina.

-Ovo je neprijatna situacija. Ali s obzirom na to da je alternativa stvaranje nove krize troškova života, malo je želje u Evropi da se bilo šta promeni, naglašava Konvej.

Kurir.rs/Novosti/Prenela S. Č.