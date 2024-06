CEO BALKAN PRIČA O NJOJ! Gazdarica fitnes salona Ilijana radnici Draži poklonila crvenu "mečku" upakovanu u mašnu! (FOTO)

Ilijana Bodlović svojoj je radnici Dražani Palac poklonila crveni automobil marke "mercedes". Događaj je postao top tema

Šok! To je možda najbolja reč koja bi opisala gest Ilijane Bodlović koja je svojoj radnici Dražani Palac poklonila ni manje, ni više nego automobil, mercedes novije proizvodnje, crvene boje kog je Draža, kako je zovu njeni prijatelji i poznanici iz rodnih Gruda, sanjala.

Ilijana ili Ana, kako je od milja zovu, je za svoju radnicu, a nadasve prijateljicu Dražu kazala kako je bila uz nju i onda kad ova nije imala ništa. Istina je da je Ilijana, kao i svako ko kreće u preduzetničke vode, imala težak početak, ali jednako tako je svojom energičnošću i željom da njene klijentkinje na fitnesu ostvare željeni rezultat, brzo privlačila pažnju javnosti, a onda je u pandemiji interes za treninzima "eksplodirao".

Projekat "Novi život" koji je Ana uz podršku najbližih saradnica pokrenula, danas je jedan od najpopularnijih fitnes projekata ne samo u BiH već i šire.

- Kad bolje razmislim, priča oko auta je počela pre otprilike tri meseca. Ana me tad pitala kad mi je rođendan, a čim mi je postavila to pitanje znala sam da sprema nešto. Jer voli da iznenađuje ljude, kad god je nekome iz tima rođendan, ona pripremi katering, balone, darove, da čovek oseti čar rođendana i evo da razmišljam o nekom velikom daru, neki maksimum bi bio mobilni, ali ja se nisam zamarala time, već sam se fokusirala na posao - priča za Večernji list Draža.

A pre otprilike mesec dana kreće sama u akciju kupovine auta.

- Rekla sam svom dečku da ću promeniti auto i zamolim ga da nađe u Nemačkoj ono po mojoj želji, a to je taj crveni mercedes koji sam viđala kod jedne porodice u Grudama i stvarno mi je izgledao fantastično. I on pronađe auto kakav sam ja sanjala. Kazala sam mu da ću otići u banku i raspitati se o kreditu i ako bude sve u redu prijatelj iz Nemačke bi video auto i mi bismo ga nakon toga uzeli. Također, i šefici sam rekla da sam našla sebi auto i da ću dizati kredit i ona mi je čestitala, ali kako je bio trening nismo puno komunicirale. Nakon dva dana dečku opet spominjem auto, da je moja konačna odluka da dignem kredit i kupim ga, međutim on mi je rekao da je prodat. Bilo mi je žao, no nije kraj sveta, a u tom trenutku dok je meni bilo žao, auto je već bio kupljen za mene - priča Draža s osmehom na licu.

Ona i dalje nije predosećala da se nešto sprema. - Bio je trening i Ana mi govori o "Novom životu" da krenem s njom kako bismo napravili iznenađenje Ivani i Vlatku, koji će se venčati. Izašli smo, ali svi su počeli da pevaju i skandiraju: Draže, Draže. I ja sam počela da plačem jer sam videla taj auto za koji mi je dečko rekao da je prodat. Iznenađenju nije bilo kraja, a ni danas nisam svesna svega - priča ona.

