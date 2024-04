ZA ULOŽENIH 100 SE VRLO BRZO DOBIJE 10.000 €: Kriptovalute postale najsigurnija investicija, a tržište pokazuje cenovni rast

Kada je u pitanju ulaganje, oni stariji hvataju se dukata, oni malo mlađi misle na 'devize, devize', a najmlađima je u mislima bitkoin, etereum, solanu, ripl, binance coin, ili neka druga kriptovaluta.

O tržištu kriptovaluta do sada smo čuli razne bajke, i one divne o bogatstvu preko noći, do onih ružnih – o propasti kriptovalutnog carstva, hvatanju organizatora nekakvih piramidalnih šema i opštoj propasti ulagača.

Obe verzije su tačne. Pa, u kojoj fazi je sad berza kriptovaluta je pričao Igor Mirković iz kompanije ECD.rs, menjačnice kriptovaluta, koja se bavi kriptovalutnom berzom.

foto: Shutterstock

– Tržište kriptovaluta pokazuje znake cenovnog oporavka, što investitorima signalizira potencijal za nastavak rasta. Ova industrija, kao globalna, decentralizovana i otvorena, ima slične trendove u Srbiji kao i u svetu. Trudimo se da najpopularnije kriptovalute budu dostupne svakome ko poželi da ih kupi ili proda. Ulaganje u njih je postalo popularno u Srbiji zbog niskog praga ulaganja i praktičnosti u odnosu na tradicionalne investicione opcije, poput zlata ili nekretnina, a pored toga, nude i sigurnost u periodu ekonomske neizvesnosti, što malo koja investiciona imovina trenutno može da tvrdi – kaže Mirković.

Koja je zarada

Koje su prednosti ulaganja u kriptovalute i može li na berzu da izađe prosečan čovek sa, recimo 100 evra – ono je što najviše muči ljude koji žele da uđu u svet kriptovaluta, ali nemaju dovoljno znanja da to i ostvare samostalno.

- Ulaganje u kriptovalute svakome pruža priliku da oproba u ulozi investitora, a povremeno se dešava i da se uloženi iznosi višestruko povećaju u relativno kratkom vremenskom periodu. Ovo čini kriptovalute privlačnim. Skretanje pažnje na moguće rizike je neophodno, ali ne možemo da ignorišemo i rast cena koji ume da ode stostruko. Na investiciju od 100 evra to bi bilo 10.000 evra. Retko koji biznis ili investicija može to - kaže Mirković, dodajući da je problem u domaćem strahu od berzanskog poslovanje u tome što je berza mnogo nedostupnija od kriptovaluta.

– Naši klijenti su ekonomski obrazovani pojedinci koji vrednuju svoj trud i žele da zaštite svoju zaradu od inflacije. Žele da raspolažu svojim novcem kad god, gde god, po velikoj brzini i po niskim troškovima. Ulaganje u kriptovalute zahteva osnovno razumevanje tehnologije, ali je pristup relativno jednostavan. Korisnici kriptovaluta mogu biti i pravna lica, koja ne samo da investiraju u kriptovalute, nego ih koriste za plaćanja – kaže Mirković, dodajući da neki ljudi primaju kompenzaciju u kriptovalutama, rudari, ali najčešće su to investitori sa vizijom da iskoriste potencijal ove rastuće industrije.

foto: Shutterstock

'KRIPTO-PREVARANT' S vremena na vreme u medijima osvanu napisi o tome da je pao još jedan 'kripto-prevarant', što podgreva priče o Ponzi šemi kad je u pitanju trgovanje kriptovalutama. – Skeptičnost prema novim prilikama je prirodna i zdrava, ali kriptovalute su se već etablirale kao ozbiljna i proverena opcija za investiranje. Mediji su naučili da razlikuju prave informacije od dezinformacija i prevara. Napori u edukaciji korisnika o bezbednosnim merama su ključni, jer pridržavanje osnovnih sigurnosnih praksi čini kriptovalute jednom od najsigurnijih imovina. Često održavamo edukacije na ovu temu i pišemo blogove koji za cilj imaju da pomognu svima da se zaštite. Krajem prošle godine učestvovali smo i u Međunarodnoj nedelji posvećenoj prevenciji prevara – kaže Mirković.

Da li je prošlo vreme velikih zarada i rudarenja?

Rudarenje etereuma više nije aktuelno i traži se alternativa gde bi se uposlile brojne grafičke kartice. Tržište nastavlja da istražuje alternative za neiskorišćene rudarske resurse, prilagođavajući se promenama u ekosistemu kriptovaluta, kaže Igor Mirković:

– Ipak, rudarenje bitkoina i dalje ostaje aktivno i profitabilno. Nagrade za izrudarene blokove bitkoina predstavljaju značajan izvor prihoda za rudare. Rudari koji uspeju da izrudare blok bitkoina mogu da očekuju nagradu u vrednosti od oko 220.000 dolara po bloku, uz napomenu da se cena bitkoina stalno menja i da ova brojka može da varira.

(Kurir.rs/Dnevnik)