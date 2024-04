POMORAVSKI FRANKFURT! U Slobodnoj zoni u Svilajncu gradi se čuvena turska fabrika na 2.500 m² - zaposliće MLADE SRPSKE MAJSTORE

SVILAJNAC - Opština Pomoravskog okruga koja se intenzivno razvija svakako je Svilajnac, a to dokazuje i sve veći broj preduzetnika koji investiraju na njenoj teritoriji. Slobodna zona „Svilajnac” pokriva površinu od 57 hektara, čine je dve industrijske zone u kojoj posluje 15 privrednih subjekata. Dobro poslovanje rezultat je brojnih ispunjenih preduslova kao što je infrastrukturno opremljeno zemljište, ali i mogućnost zapošljavanja kvalifikovane radne snage.

- Ono što je presudna stvar, osim što su obe industrijske zone kompletno infrastrukturno opremljene i mogućnost rada u slobodnoj zoni, jeste to što smo mi, paralelno sa dovođenjem novih investitora u potpunosti prilagodili naš obrazovni sistem njihovim potrebama. Tako da se u našoj srednoj školi sada u potpunosti obrazuju profili po dualu, što znači da svi učenici koji upišu školu po dualnom sistemu, imaju učenje kroz rad u kompanijama koje rade i uspešno posluju u slobodnoj zoni, a mi smo zahvaljujući tome u prethodnih godinu dana uspeli da privučemo tri nova investitora koji će biti korisnici slobodne zone”, rekla je za RINU Tijana Jovanović direktorka Privrednog društva za upravljanje Slobodnom zonom „Svilajnac” D.O.O. Tijana Jovanović.

Jedna od inostranih kompanija koja je odlučila da deo svoje proizvodnje bazira upravo u Svilajncu jeste i turska kompanija „Doku San Automotiv”, koja u Bursi posluje od 1974. godine i zapošljava 400 radnika. Ova kompanija je dobila podsticaje od strane Ministarstva privrede, a završetak izgradnje proizvodnog pogona očekuje se do 20. aprila, dok se početak proizvodnje planira polovinom meseca juna. Prvi radnici ove kompanije u Svilajncu, proćiće obuku u matičnoj firmi u Bursi.

- Za Svilajnac smo se primarno opredelili zbog njegove dobre geografske orijentacije, a mi ćemo imati izvoz orijentisan na Nemačku, konkretno za Folksvagen Grupu. Uz to, tu je i slobodna zona što je velika olakšica, generalno za sve privrednike koji posluju i bave se uvozom sirovina. Što se tiče naših planova u Srbiji, naš projekat u prvoj fazi obuhvata industrijski pogon od 2.500 kvadratnih metara površine gde ćemo zaposliti 80 radnika do kraja ove godine, a najveći deo radnika će biti iz opštine Svilajnac, kaže Miloš Davinić, direktor kompanije „Doku San Automotiv” u Srbiji.

Davinić ističe da je jedan od značajnijih razloga za dolazak ove kompanije u Svilajnac i Srednja škola u kojoj postoje obrazovni profili potrebni upravo u proizvodnji ove turske fabrike.

- To je bio jedan od razloga zašto smo izabrali baš Svilajnac, s obzirom na to da ovde u srednoj školi postoji smer koji se zove `bravar-zavarivač`, a to je profil koji nama idealno odgovara, pa ćemo, kako se budemo razvijali zapošljavati i nove kadrove. Naša vrata su uvek otvorena. Svi učenici nakon dve godine školovanja, odnosno u završnoj godini, moći će da dođu kod nas na stručnu praksu, od čega će, u zavisnosti od naših potreba, određeni broj ljudi biti zaposlen u našoj kompaniji”, kazao je Davinić.

Prema njegovim rečima u okviru Slobodne zone Svilajnac nalaze se dve industrijske zone koje su praktično ispunjene do poslednjeg mesta, a za takvo interesovanje investitora presudna je bila školovana radna snaga za zanimanja koja su njima bila potrebna. Prema rečima predsednika opštine plan je da se gradi i treća industrijska zona.

- Imamo ambiciju da budemo lideri u regionu. Ove godine jedna nemačka kompanija je završila svoj pogon i uskoro očekujemo početak proizvodnje, jedna turska kompanija u naredna dva meseca treba da završi gradnju fabrike, pre dva meseca potpisali smo ugovor sa još jednom nemačkom firmom koja sada radi projektnu dokumentaciju i očekujemo da ove godine krene sa izgradnjom. Imamo i jednu domaću kompaniju, to su naši ljudi koji žive i rade u Švajcarskoj, oni su kupili zemljište i počeli da grade objekat. Kada imate godinu u kojoj četiri firme treba da krenu sa proizvodnjom, jasno vam je kakvi su to rezultati za Svilajnac, rekao je predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović.

