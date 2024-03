SVEČANO OTVORENA RENOVIRANA EKSPOZITURA OTP BANKE U ZRENJANINU: Sada je i pet friendly, olakšan prilaz osoba sa invaliditetom

U poznatoj zrenjaninskoj zgradi „Stakleni brod“ na adresi Trg dr Zorana Đinđića bb, OTP banka Srbija otvorila je renoviranu ekspozituru. Njen novi, moderni enterijer prilagođen je najvišim standardima OTP grupe, dok stručni savetnici Banke spremno dočekuju korisnike kako bi im ponudili rešenja za bankarske usluge i proizvode koji im olakšavaju svakodnevne poslove.

Renovirana ekspozitura je i pet friendly, što će posebno značiti onima koji žele obaveze u banci da obave u društvu svog ljubimca. Takođe, njen ulaz je takav da omogućava olakšan prilaz osoba sa invaliditetom.

foto: Jelena Bajagić

Prilikom otvaranja prisutnima su dobrodošlicu poželeli Miljan Lazarević, direktor filijale Zrenjanin i Ivana Backović, direktorka ekspoziture Zrenjanin.

- Veoma nas raduje da ponovo otvaramo vrata jedne od naših ekspozitura u Zrenjaninu. Kao i do sada, svi korisnici naših usluga mogu očekivati punu posvećenost i ekspertizu naših zaposlenih. Mi želimo dobrodošlicu svim sadašnjim, ali i budućim klijentima, kako fizičkim, tako i pravnim. Stručni savetnici Banke su tu da pruže finansijske usluge u ekspozituri radnim danima, od ponedeljka do petka, od 8 do 18 časova, dok je radno vreme za rad s novcem od 8 do 14 časova - rekao je Lazarević.

Ivana Backović, direktorka ekspoziture Zrenjanin ističe da joj je zadovoljstvo da su ponovo otvoreni za građane u ekspozituri na Trgu dr Zorana Đinđića bb jer u njoj pružaju široku paletu usluga i proizvoda klijentima.

foto: Jelena Bajagić

- Zadovoljstvo nam je da otvaramo renoviranu ekspozituru Banke koja će našim klijentima ponuditi širok spektar različitih vrsta usluga. Imamo zonu sa bankomatima na kojima fizička lica mogu podizati dinare i evre sa računa, kao i da uplaćuju dinare na svoj tekući račun. Pravnim licima je omogućena usluga uplate pazara putem ATS uređaja, a dostupni su i poslovi sa hartijama od vrednosti, kao i noćni trezor - ističe Backović.

OTP banka svojim klijentima nudi i m-bank aplikaciju čije napredne funkcionalnosti zaposleni u ekspozituri detaljno mogu pojasniti klijentima i pomoći im da ga sa lakoćom koriste.

(Kurir.rs)