U GRADU NA ISTOKU SRBIJE GREJANJE SKUPLJE ZA ČAK 30 %: Toplana tražila mnogo više, a građani grejnu sezonu pregurali na minimumu

Grad Bor povećava cenu grejanja za 30 odsto, dok građani većim delom nisu ni imali grejanje tokom prošle grejne sezone, a ove godine imaju na minimumu.

Predsednica Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) iz Bora Irena Živković kaže da je to jedna od posledica protivzakonitog imenovanja na mesto direktora borske Toplane Igora Jankovića čije je radno iskustvo – referent prodaje u kompanijama Coca-Cola, Apatinska pivara i Niška pivara.

foto: Kurir/T.I.

Živković je u saopštenju navela da su gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić i njegov zamenik Milivoje Janošević izjavili da oni, u stvari, spasavaju građane Bora, jer je Toplana tražila povećanje cena od 150 odsto, a njih dvojica su izdejstvovali da to bude samo 30 odsto, prenosi agencije Beta. - Toplana je u potpunosti uništena u toku poslednje decenije, što je dovelo do toga da je u to preduzeće iz gradskog budžeta uloženo više od dve milijarde dinara za plaćanje energenata, bez pozivanja ikoga na odgovornost, a da bi Toplana mogla da nastavi da radi - rekla je Živković.

foto: Shutterstock

Ona je podsetila da je prošle godine u te svrhe odobreno i kreditno zaduženje od 350 miliona dinara, kao zaduženje Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge Bor, čiji predstavnici i sami kažu da nisu sigurni kako će to biti vraćeno.

Dodala je da je gradonačelnik Bora do sada pravdao subvencije Toplani time da tako neće doći do povećanja cene grejanja, ali je, prema njenim rečima, očigledno shvatio da je bolje iskoristiti obe opcije.

kurir.rs/biznis.rs