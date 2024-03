U NEMAČKOJ STIŽU OGROMNE NAKNADE ZA JEDNU GRUPU GRAĐANA: Država nudi 1.000 € pomoći, ko može da računa na podršku

Predlog zakona od savezne ministarke obrazovanja Bettine Stark-Watzinger (FDP) predviđa, između ostalog, dalje povećanje dodatka na dohodak prilikom kreditiranja BaföG-a, što bi trebalo dodatno da proširi krug onih koji imaju na to pravo. Broj primalaca državnih sredstava za osposobljavanje naglo je opao tokom prethodne decenije.

Bafög stope ne bi trebalo da se povećaju

Nema planova za povećanje Bafög stopa. Ponovo su to kritikovali sindikati i studentski predstavnici, s obzirom na povećanje troškova života. Stope su poslednji put povećane za 5,75 odsto za zimski semestar 2022/2023.

foto: Shutterstock

Svako ko studira i još uvek živi s roditeljima trenutno može da prima do 511 evra mesečno, a to uključuje, takozvane, osnovne potrebe od 452 evra plus 59 evra za stanovanje.

Van kuće je 452 plus 360 evra za smeštaj. Dalje doplate za zdravstveno osiguranje i osiguranje za njegu su, takođe, moguće ako studenti više nisu osigurani od svojih roditelja.

foto: AP

Stvarni iznos Baföga uvek je individualan

Budući da se u obzir uzimaju imovina, vlastiti prihodi, prihodi roditelja i supružnika, stvarni iznos je individualan.

Reformom se uvodi i tzv. potpora za početak studija. Studenti prve godine iz siromašnijih porodica od jeseni mogu računati na državnu subvenciju od 1.000 evra za kupovinu prenosnih računara, knjiga ili finansiranje troškova selidbe na mesto studija.

kurir.rs/Fenix-magazin