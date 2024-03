OTVORENA KANCELARIJA KOMPANIJE VORGEJMING U BEOGRADU Premijerka Brnabić: "800 zaposlenih predstavlja ozbiljnu fabriku

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da 800 zaposlenih u kompaniji Vorgejming u Srbiji predstavlja "ozbiljnu fabriku" i naglasila da takve kompanije doprinose ostvarenju velikih snova u Srbiji - da naša zemlja i ekonomija budu bazirane na savremenim tehnologijama, inovacijama, kreativnosti i stvaralaštvu.

foto: Vlada Srbije

"Na svemu onome što može Srbiju brzo da odvede u budućnost i nadoknadi sve propuštene šanse iz devedesetih godina prošlog veka i prve dekade 21.veka. Bez kompanija kakva je vaša, mi to ne bismo mogli da uradimo. Kao vlada možemo da stvorimo neke uslove, ali stvarni život - realne kompanije i privreda moraju to da isprate i pokažu veru u Srbiju. Hvala vam na tome što ste je vi pokazali", poručila je premijerka na otvaranju kancelarije kompanije Vorgejming (Wargaming) u Beogradu, prenose Novosti pisanje Tanjuga.

foto: Vlada Srbije

Ona je rekla da je u Srbiji 2012. godini ukupan godišnji izvoz u IKT sektoru bio 375 miliona evra, a da se danas ta cifra ostvari za samo jedan mesec.

"Izvoz u IKT sektoru 2023. godine je bio 3,4 milijarde evra, danas zapošljava oko 105.000 ljudi. Naše ambicije su značajno veće od toga, do kraja 2027. želimo da ovaj sektor zaposli preko 140.000 ljudi i da naš godišnji izvoz bude 10 milijardi evra, tako da ćemo učini sve što je neophodno i potrebno da vi i kompanije kao vaša, budu srećne u Srbiji i percipiraju našu zemlju kao svoj dom", rekla je premijerka.

Ona je zamolila predstavnike kompanije da nastave da savetuju Srbiju, kako da bude najuspešnija, najpoželjnija i najkonkurentnija destinacija za kompanije kao što je Vorgejming.

foto: Vlada Srbije

"Da nas savetujete šta to zajedno možemo da uradimo u sektoru obrazovanja, da bi za mlade ljude u Srbiji otvorili vrata da oni pokrenu svoje karijere u kompanijama kao što je vaša. A onda i da vama otvorimo dodatno vrata prema svim onim mladim ljudima u Srbiji koji zaista jesu i talentovani i kreativni i imaju šta da ponude", poručila je Brnabićeva.

Ona je predstavnike kompanije zamolila da nastave da dovode strance u Srbiju i izrazila nadu da će se svi iz kompanije koji su došli u Srbiju, njih više od 600 ljudi, osećati ovde kao kod svoje kuće.

foto: Vlada Srbije

"Zato što ovo jeste vaša kuća i mi želimo da ostanete ovde, da živete ovde, da stvarate porodice i dovodite svoje porodice ovde, svoje prijatelje. I da konačno još jednom, kao predsednica Vlade Srbije, izrazim svoju zahvalnost za sve ono što radite u Srbiji i za vašu veru u Srbiju", zaključila je Brnabićeva.

Generalni menadžer Vorgejminga Nikola Stojanović je podsetio da je Vorgejming priča u Beogradu počela pre nešto manje od dve godine.

"Tada smo imali plan da zaposlimo do 200 ljudi i da imamo studio srednje velicine, iz perspektive kompanije. Danas u Beogradu radi 800 ljudi, otvaramo kancelariju od 5.500 metara kvadratnih i planiramo jos jednu od oko 4.000 metara kvadratnih", rekao je Stojanović.

foto: Vlada Srbije

On je istakao da je posebnu pomoć i podršku prilikom otvaranja kancelarije pružila Vlada Srbije i premijerka Brnabić.

Stojanović je na podršci zahvalio i Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Upravi za strance, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, kao i Nacionalnoj sluzbi za zaposljavanje.

Direktor franšize Vorld of Voršips (World of Warships) Sergej Vorobjev je istakao da sa ponosom može da kažem da je, otkako su se preselili početkom 2022. godine, Srbija postala razvojni centar za gejming franšizu Vorld of Voršips koju igraju milioni ljudi na računarima, konzolama i mobilnim uređajima.

On je dodao da je od otvaranja kancelarije broj zaposlenih u Srbiji značajno porastao i da kompanija sada zapošljava oko 800 ljudi u Beogradu, od kojih polovina radi direktno na projektu Vorld of Voršips. Premijerki Brnabić predstavnici kompanije uručili su repliku jedrenjaka Enterprajz iz 1799, koji je jedan od ratnih brodova prisutan u video igri Vorld of Voršips.