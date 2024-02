MINISTAR VESIĆ: Rešavamo problem upravljanja otpadom u Rasinskom i Pčinjskom okrugu

Projektom integrisanog upravljanja čvrstim otpadom u Kruševcu i Vranju, faza 1, koji je danas predstavljen, obuhvaćena je izgradnja regionalnih senitarnih deponija sa linijom za separaciju komunalnog otpada, tretman procednih voda, kompostiranje zelenog otpada, sistem za iskorišćavanje deponijskog gasa i nabavka prioritetne opreme za sakupljanje otpada.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, rekao je na predstavljanju projekta da on pokriva i okolne opštine u Rasinskom i Pčinjskom okrugu, koje će svoj komunalni otpad odlagati na regionalnim sanitarnim deponijama u Kruševcu i Vranju.

foto: Foto: Predrag Mitić

Reč je o Aleksandrovcu, Varvarinu, Ćićevcu, Brusu, Blacama, Surdulici, Trgovištu, Preševu, Bujanovcu i Bosilegradu.

- Nemačka KfW banka obezbedila je 28 miliona evra u vidu kredita a novac će biti vraćan tako što će 70 odsto platiti Vlada Srbije, a 30 odsto lokalne samouprave - rekao je Vesić i dodao da je planirano da se projekti završe do kraja 2026. godine.

Prema njegovim rečima, sa ovim projektom se kasni iz raznih razloga, ali se sada očekuje da do oktobra bude gotova dokumentacija, da se tada raspiše tender za izvođača koji bi se znao do januara i da projekat bude gotov do kraja 2026. godine.

foto: Foto: Predrag Mitić

Vesić je istakao da je sa KfW rađeno i na projektu izgradnje prečistača otpadnih voda i to uspešno.

- Imamo ukupno 43 prečistača, analizirali smo njihov rad i utvrdili da neki i ne rade dobro, da neki rade sa smanjenim kapacitetom, ali onaj u Vranju radi dobro - rekao je Vesić.

Dodao je da će država regulativom koju će doneti ujednačiti standarde za prečistače i da će oni, bez obzira ko je finansijer ili izvođač morati da zadovoljavaju standarde Evropske unije i kada je reč o mulju i drugim nus-produktima i slično.

foto: Foto: Predrag Mitić

Direktor KfW Kancelarije u Beogradu Karsten Sandhop istakao je da će koristi od realizacije ovog programa imati oko 400.000 ljudi, koliko ih živi u području koje će pokrivati ova dva regionalna centra.

On je istakao zadovoljstvo saradnjom u oblasti izgradnje prečistača otpadnih voda i dodao da je sada na redu čvrsti otpad koji je, kako je rekao, nešto komplikovaniji.

- KfW ceni to što posle određenog čekanja možemo nastaviti sa realizacijom ovog projekta. Očekujem da se ubrzamo na njegovoj realizaciji - rekao je Sandhop i dodao da će raditi na modernizaciji javnih preduzeća i prilagođavanju rešenja za njih kako bi unapredila kapacitete i održavala infrastrukturu za koju će biti zadužena.

foto: Foto: Predrag Mitić

Predstavljanju projekta prisustvovali su gradonačelnici Kruševca i Vranja i drugih opština i gradova koje će biti obuhvaćene ovim projektom.

Kurir.rs/Prenosi: A.Ć.