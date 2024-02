MINISTAR VESIĆ: Gradimo i obnavljamo železničku infrastrukturu, cilj da sve regionalne pruge budu rekonstruisane

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je jedan od prioriteta u njegovom resoru, ali i predsednika države i vlade, izgradnja pruga i rekonstrukcija železničke mreže, u koju se decenijama, sve do 2012. godine gotovo uopšte nije ulagalo.

- Ulažemo ogromne napore da obnovimo našu železničku infrastrukturu, ali ne možemo sve da uradimo za nekoliko godina - rekao je Vesić za TV Prvu.

On je naveo da Srbija ima 3.400 kilometara pruge, pri čemu od 2000. do 2012. godine nije izgrađen nijedan kilometar nove pruge, dok je od 2012. do 2023. izgrađeno novih 108 kilometara, a do kraja ove godine biće još toliko novih pruga.

Takođe, napomenuo je da je od 2000. do 2012. obnovljen tek 31 kilometar, a od 2012. do 2023. rekonstruisano čak 842 kilometra pruga, mahom regionalnih.

- Brza pruga do Subotice biće gotova u julu, i posle testiranja u decembru biće puštena u saobraćaj. Ove godine krećemo da obnavljamo 2.000 kilometara regionalnih pruga. Naš cilj je da sve regionalne pruge budu rekonstruisane i to je posao koji nas čeka narednih godina, kao jedan od prioriteta - dodao je Vesić.

Ministar je naveo i da će se, u okviru priprema za Ekspo 2027, graditi pruga Zemun polje – Surčin, koja će biti deo budućeg gradskog čvora, odnosno BG voza.

- Za prugu Zemun polje – Surčin, kao deo BG voza nadležna je Železnica Srbije, a ne Grad Beograd. Repubika je gradi i širi kapacitet BG voza. Imaćemo sve više vozova, 2027. ići će se brzom prugom do Budimpešte, 2025. krećemo da gradimo brzu prugu do Niša, koja će biti produžena do Skoplja, Soluna i Atine, pa je potreban i veći kapacitet BG voza - napomenuo je ministar.

Podsetio je da je u planu gradnja drumsko-železniče obilaznice oko Beograda, do Pančeva, kako bi kompeltan teretni železnički saobraćaj bio izmešten iz centra grada.

- Biće obnovljen Vračarski tunel, neki objekti na Karaburmi. Važan posao nas čeka. BG voz će imati i više polazaka, do Mladenovca, Sopota, Lazarevca, Surčina, Obrenovca… Uz metro koji se uveliko gradi i BG Voz, šinski sistem će potpuno preuzeti primat u gradu - rekao je Vesić.

Prošle sedmice u Grčkoj je održan prvi sastanak radnih grupa za uspostavljanje integrisane elektronske naplate putarine dve zemlje, a Vesić kaže da očekuje da taj sistem profunkcioniše do leta.

- Dogovor o tome postignut je tokom razgovora predsednika Srbije i premijera Grčke, nedavno u Beogradu. To je važan korak, ako znamo da oko 10.000 automobila iz Srbije uđe godišnje u Grčku. Sa Severnom Makedonijom zajednički ’tag’ već dobro funkcioniše i optimisti smo da će do leta profunkcionisati i sa Grčkom. To je naš doprinos otvaranju Balkana. Grčka nam je, uz Crnu Goru, najvažnija po pitanju ’tagova’ - rekao je Vesić i dodao da se o zajedničkoj elektronskoj naplati putarine pregovara sa Crnom Gorom, Hrvatskom, Italijom i sa oba preduzeća u BiH, kako bi se građanima omogućila što komfornija putovanja.

Kurir.rs/TV Prva/Prenosi: A.Ć.