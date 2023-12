DETALJNO RADNO VREME ZA PRAZNIKE: Sutra završite SVE SVOJE OBAVEZE, evo kako rade tržni centri, pijace i pošte

Sutra se obeležava doček Nove godine, dok se 1. i 2. januar praznuju neradno u našoj zemlji.

Sekretarijat za javni prevoz najavio je izmene u saobraćaju tokom održavanja manifestacija "Gradski doček Nove 2024. godine" na Trgu republike i "Novogodišnji spektakl sa kule" u Ulici zemunski put (Stari savski most). Saobraćaj će biti izmenjen i sutradan, u ponedeljak, povodom manifestacije "Ulica Otvorenog srca".

Sutra će prevoz saobraćati po redovnom režimu, dok će u ponedeljak i utorak važiti red vožnje za nedelju.

Pijace

Pijace će u nedelju raditi uobičajeno, od 6 do 19 časova, dok 1. januara neće raditi. Izuzetak su pijace "Zemun", „Banovo brdo“, „Bele vode“, i „Dušanovac“ 1. januara radiće skraćeno od 6 do 14 časova.

Dok će 2. januara (utorak) sve zelene pijace raditi od 6 do 14 časova. Otvoreni tržni centar Miljakovac „Beogradski buvljak“ 1. januara neće raditi, dok će 2. januara raditi od 6 do 14 časova.

foto: Kurir/T.S.

Na pijaci „Dušanovac“ prodaja iz vozila neće se vršiti 31. decembra, kao ni 1. januara. Pijaca cveća „Krnjača“ neće raditi 1. januara.

Pijaca „Palilula“ će 31. decembra raditi od 7 do 20 časova, dok 1. januara neće raditi, a 2. januara će raditi od 6 do 14 časova.

Garaža na pijaci „Palilula“ neće raditi 1. januara, dok će 2. januara raditi do 15 časova. Parking na pijaci „Zemun“ 1. i 2. januara radiće od 00 do 24 časa. Parking na pijaci „Zeleni venac“ neće raditi 1. januara, dok će 2. januara raditi do 15 časova. Parking na pijaci „Dušanovac“ radiće 1. i 2. januara od 6 do 15 časova.

Radno vreme tržnih centara i prodavnica

Većina tržnih centara u Beogradu će 31. decembra raditi skraćeno do 18 časova, dok 1. januara neće raditi. Već 2. januara biće otvoreni za posetioce.

Sve prodavnice većih trgovinskih lanaca radiće skraćeno sutra do 18 časova, dok 1. januara neće raditi.

Parking servis

Iz JKP "Parking servis" obaveštavaju da neće biti kontrolisano i naplaćivano parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih i božićnih praznika, 1, 2. i 7. januara 2024. godine, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Bulevaru Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate.

Pošta

U nedelju 31. decembra, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno, do 17 časova. Pošta 11161 Beograd 16 u Bulevaru Vudroa Vilsona bb „Zimska bajka”, 31. decembra, radiće od 13 do 19 časova.

Svih dana praznika Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu i pošte na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš i Čukarka i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, radiće non-stop.

foto: Instagram Printscreen/Pošta Srbije

U ponedeljak 1. januara, u Beogradu dežuraće Glavna pošta, pošta u Bulevaru Vudroa Vilsona bb („Zimska bajka”) i pošta na aerodromu Nikola Tesla. Izuzev pošte na graničnom prelazu Sremska Rača, radiće pošte na svim administrativnim i graničnim prelazima.

U utorak 2. januara, biće otvorene 64 pošte u celoj zemlji, u Beogradu i svim većim gradovima i turističkim centrima. Radiće pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, pošte u „Univereksport” objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu, Somboru i Apatinu, u „Roda” objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, pošte na Zlatiboru i Kopaoniku i na graničnim i administrativnim prelazima, i druge dežurne pošte.

Spisak svih pošta koje će raditi tokom predstojećih praznika, sa radnim vremenima, pogledajte ovde.

